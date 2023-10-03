«Игра Драйзайтля и Макдэвида мне импонирует». Ларионов рассказал, что перенимает из НХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мыслями о том, что происходит в Национальной хоккейной лиге. Наставник нижегородской команды рассказал, что перенимает некоторые вещи из НХЛ.

«Скоро стартует сезон НХЛ? Я пока стараюсь не обращать внимания на то, что происходит в НХЛ. Смотрю мимолётом на тренировочные лагеря. Потому что для меня эта история знакома, когда идёт просмотр разных игроков. Не скажу, что ожидаю сейчас что‑то феноменальное.

Если в деталях, то хочется, чтобы «Детройт» уже начал быть «Детройтом», который сильно выступал в наши времена. Надеюсь, что генменеджер «Ред Уингз» Стиви Айзерман сможет сделать так, чтобы команда начала добавлять и выходить в плей‑офф. И, конечно, изучая команды НХЛ, мы смотрим новые тренды и тенденции…

Перенимаю ли в «Торпедо» новинки из НХЛ? А почему нет? Конечно! Допустим, игра Драйзайтля, Ньюджент‑Хопкинса и Макдэвида в «Эдмонтоне» всегда мне импонировала. Такие вещи мы будем брать оттуда, потому что на самом деле это фантастические игроки. Или тот же «Колорадо», где выступают Маккиннон, Ландеског, Рантанен, Макар, — на хоккее этих людей можно учиться.

Для нас все двери открыты. И мы пытаемся играть в такой хоккей, чтобы наши ребята смотрели на уровень мировых звёзд, дотягиваясь до них, — чтобы быть не хуже, а может, и в чём‑то лучше», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

Напомним, Ларионов играл в Национальной хоккейной лиге 15 лет: с 1989 по 2004 год. Особенно успешными получились периоды в «Детройт Ред Уингз» (1995–2000, 2000–2003). Ларионов выиграл три Кубка Стэнли — все в составе «красных крыльев» (1997, 1998, 2002). Главным тренером «Торпедо» специалист стал в минувшем сезоне.