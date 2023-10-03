«В поражении виноваты все мы». Главный тренер «Спартака» — о матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после поражения в матче с «Локомотивом». Москвичи на домашней арене проиграли со счётом 2:4. Это поражение стало для подопечных Жамнова вторым подряд и третьим за последние четыре встречи. Из-за неудачного матча с «Локомотивом» «Спартак» упустил возможность практически плотную приблизиться к лидирующей группе Западной конференции.

«Реализация большинства — очень важный момент. Был шанс в третьем периоде, надо было реализовать удаления, было бы проще. Предупреждали ребят перед игрой, что эта команда очень дисциплинированна. «Локомотив» все 60 минут терпит, поэтому и нам придётся терпеть. Не дотерпели, можно так сказать. Если смотреть на наш матч, то мы не увидели всё, что хотели. Первые 20 минут мы играли по заданию, боролись за нейтральные шайбы. С этой командой нужно всё время вести борьбу за шайбу. После первого периода это у нас ушло. Было видно, что команда просела физически.

Оборона? Голы — будем разбирать, быстро я не прокомментирую, почему мы их пропустили. Результат зависит от всех игроков. В поражении виноваты все мы, вся команда. Второй период? Они нас обескровили наложениями во втором периоде. Это дало плоды «Локомотиву». Физически просели — месяц был тяжёлый. Но именно на это сваливать я не собираюсь. Хотя было видно, что просели. Ещё раз повторюсь, у нас было большинство. Когда мы не забиваем в большинстве, то спортивный бог всё видит. У нас есть понимание, как действовать против таких команд, как «Локомотив». Тем более ребята сейчас смогли посмотреть на соперника. Хоккей складывается из 60 минут, ты не можешь хорошо играть 20 минут, а ещё 20 минут — играть иначе. У нас есть сутки, чтобы подготовиться к следующей игре и выглядеть достойно все 60 минут», — приводит слова Жамнова официальный сайт КХЛ.