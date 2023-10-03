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«Выглядело, будто бы мы в ловушке». Форвард «Спартака» — о поражении от «Локомотива»

«Выглядело, будто бы мы в ловушке». Форвард «Спартака» — о поражении от «Локомотива»
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Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата с «Локомотивом». Красно-белые уступили со счётом 2:4. Кроме того, Принс поделился мыслями о двух поражениях московской команды подряд. Ранее «Спартак» проиграл в матче с «Трактором» в овертайме (1:2).

«В последних матчах мы играли против двух оборонительных команд. Возможно, против лучших в лиге по этому компоненту. Они хорошо защищаются.

Играют плотно, поэтому в атаке иногда возникали проблемы и выглядело, будто бы мы в ловушке. У каждого звена нашей команды возникали проблемы в их зоне. Есть ещё несколько команд в КХЛ, которые стараются играть по такой же системе. Будем придумывать ходы, как взламывать оборону соперника и забрасывать больше чем одну или две шайбы за игру», — приводит слова Принса Legalbet.

Отметим, что в матче с ярославцами белорусский форвард забил гол. В нынешнем чемпионате Принс записал на свой счёт 8 (6+2) очков в 13 встречах.

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