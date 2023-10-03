«Уже не настолько наивен, как в 20 лет». Мальцев высказался о выставлении на драфт отказов

Российский нападающий Михаил Мальцев в своём телеграм-канале поделился мыслями после того, как был выставлен клубом «Лос-Анджелес Кингз» на драфт отказов.

«Первое: всем спасибо за добрые пожелания и советы. Вчера убивал время, гулял весь день, всё прочитал и хочу сказать, что сейчас был не тот случай для волны сочувствия. Попробую объяснить.

Я уже не настолько наивен, как в 20 лет, чтобы думать: сейчас приеду в лагерь и всех разорву. Каждый тренер заранее в голове держит состав на начало, а остальные — на случай, если будут нужны замены. Поэтому предсезонные матчи — больше чтобы стать первым выбором на подъём. У нас парни делали хет-трики, но [их] также спустили. Когда подписывал, всё это держал в плане на сезон.

После каждого сезона вижу, в чём могу добавить, и летом этим и занимаюсь. Когда решал ехать опять, от этого и отталкивался. Понимал, в чём надо прибавить. Если бы не чувствовал, что становлюсь лучше, то не пытался бы дальше. Можно в реальном времени увидеть, прав или неправ», — говорится в сообщении.