«Приехав в США, он сразу окунулся с головой». Легенда «Вашингтона» — о дебюте Овечкина

Легендарный голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг поделился воспоминаниями о российском капитане команды Александре Овечкине, когда он впервые присоединился к «столичным» в 2005 году. Немецкий вратарь выступал за «Кэпс» с 1990 по 2008 год.

«Когда я впервые увидел его бросок, то подумал: «Этот парень будет особенным». Думаю, лучшее, что я могу сказать людям об Ови, — это то, что, приехав сюда, он сразу окунулся с головой [в нашу жизнь]. Он хотел выучить язык. Он хотел жить в комнате с парнем из Северной Америки, чтобы понять культуру. Его энтузиазм, его задор, его молодость — это передалось всем нам», — приводит слова Колцига официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди его ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, принял участие в 13 чемпионатах мира, стал трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), а также поиграл на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014).