Капитан «Сочи» высказался о сенсационной победе команды в ярком матче со СКА

Капитан ХК «Сочи» Глеб Корягин прокомментировал победу в матче со СКА.

«СКА – отличная команда, в которой собраны очень сильные исполнители. В свою очередь, мы договорились играть в свою игру и постараться минимизировать количество своих ошибок. Все ребята вышли максимально замотивированными, очень здорово сыграло наше второе звено, и голкипер Миша Бердин круто помог команде. Да и вся команда здорово работала, ребята делали всё возможное для победы, и удача была на нашей стороне», — сказал Корягин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, вчера, 2 октября, в Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (1:1, 2:0, 2:3).