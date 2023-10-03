Плющев назвал причины 10-матчевой безголевой серии Александра Радулова

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о безголевой серии лидера «Ак Барса» Александра Радулова. Нападающий не может поразить ворота соперников уже 10 матчей. При этом сезон стартовал для 37-летнего форварда удачно. В первых двух встречах чемпионата Радулов забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

«У «Ак Барса» сверхмощное нападение, но ведущие звёзды перестали забивать — Радулов и Яшкин «молчат» уже четыре матча? Дмитрий Яшкин попал в ту компанию, в которой находился в московском «Динамо». И если в прошлом году в СКА он ярко стартовал, то в плей-офф сдулся. Будем надеяться, что в этом плей-офф он себя покажет с лучшей стороны. Но он не выпадает из состава, играет на своих партнёров. Нужно лишь подождать, чтобы он прервал эту безголевую серию. Хотя ещё раз говорю — он сделал для команды достаточно много.

Что касается Александра Радулова — здесь вопрос психологии. Он привык быть на виду, привык быть первым, быть лидером. Причём по всем позициям. Сейчас его игра немного расклеилась — он забивает недостаточно много, и это его нервирует. От этого у него ещё больше происходят эмоциональные срывы. Я думаю, в «Ак Барсе» есть люди, которые могут ему подсказать и подкорректировать его игру.

Тренерский штаб старается экспериментировать с сочетаниями? Не хочу советовать, во главе команды стоит достаточно опытный наставник. Думаю, просто надо с Сашей разговаривать. Потому что его серия — вопрос психологии. Что касается новых сочетаний, то игроки ещё не притёрлись друг к другу. Но думаю, что у Зинэтулы Билялетдинова найдутся слова, чтобы Радулов поймал ту игру, которую показывал всегда.

Игра первой тройки и Радулова расстроилась после ухода Дмитрия Воронкова? Воронков был мощным игроком в составе «Ак Барса». Он был одним из лидеров. И потеря такого игрока, конечно, сказывается. У нас, говорят, незаменимых нет. Но Дмитрий тот человек, который делал своё дело, — сложно найти ему подобную замену сразу. Наверное, поэтому где-то не клеится и у Саши [Радулова]. Тренеры разберутся», — приводит слова Плющева «Татар-информ».