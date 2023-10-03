«Странные комментарии». Iltalehti — о словах главного тренера «Куньлуня» о Пулккинене

Журналист Iltalehti Харри Хепоярви высказался о словах главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Виктора Игнатьева о финском новичке Теэму Пулккинене.

«Пулккинен? Ещё не думал о его роли в команде. В нашем положении это лёгкий вопрос, но я пока не знаю ответа. Это снайпер, очень хороший режущий точный бросок. Учитывая наши некоторые проблемы с результативностью, снайперы нам необходимы. Кроме того, это неравнодушный на площадке игрок, что очень важно. И он, и Макмиллан – игроки с большим хоккейным сердцем. Они добавят нам спортивной злости и агрессии на льду», — сказал Игнатьев.

«Знал ли клуб КХЛ, что за игрок Теэму Пулккинен? Странные комментарии тренера. Наставник «Куньлунь Ред Стар», возможно, не знает, какого игрока он получит.

Возможно, его оценки справедливы в отношении Макмиллана, но Пулкки редко называют агрессивным игроком со спортивной злостью и с большим сердцем», — приводит слова Хепоярви Iltalehti.