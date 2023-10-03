Малкин отреагировал на бурные овации болельщиков в адрес Кросби

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о пребывании и об игре в Новой Шотландии — родной провинции Канады для капитана команды Сидни Кросби. «Пингвины» всухую проиграли в матче с «Оттавой Сенаторз» (0:3). Фанаты встретили Кросби бурными овациями.

«Болельщики, скандирующие «Кросби»? Я вижу, как дети радуются, понимаете? То же самое было и со мной, когда я рос. Когда я смотрю на какую-нибудь суперзвезду, я всегда улыбаюсь — и буду оставаться таким же. Надеюсь, некоторые из этих детей в будущем станут суперзвёздами».

Как счастлив был Кросби на этой неделе? Он был счастлив раньше, но после матча, я думаю, он немного злится. Он точно хочет победить, когда играет здесь. Он хочет забить… Он отличный лидер. Произнёс отличную речь после матча. Его семья замечательная. Люди любят его. Мы старались изо всех сил. Сегодня мы не выиграли, но всё в порядке. Надеюсь, он [Сид] отлично провёл время. Мы все прекрасно провели время здесь. И, может быть, мы вернёмся в следующем году — кто знает?

Галифакс? Замечательные люди, отличные рестораны… Люди здесь любят хоккей. Мы видим маленьких детей — они так любят Сида. Удивительно видеть это… У нас был хороший ужин с новичками. Я знаю, что мы сегодня играли не здорово, но мы продолжаем работать и смотрим вперёд.

Последние четыре дня были великолепными. Мы строим нашу команду. К нам пришло много новых игроков. Я хочу сказать спасибо Сиду и его семье. Вокруг хорошие люди. Мы провели прекрасное время здесь перед стартом сезона. Так что сегодня я испытываю гордость. Конечно, я хочу сказать спасибо фанатам», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга» в «Твиттере».

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Отметим, что «Питтсбург» четыре дня провёл в родных для Кросби местах.