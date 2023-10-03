Анисимов — об удалении Лайпсика: ведёшь себя таким образом? Получаешь две минуты

Главный арбитр КХЛ, член Совета директоров лиги Алексей Анисимов прокомментировал удаление нападающего СКА Брендана Лайпсика в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:2).

«Мат Лайпсика? Тут нет какой-то установки. Просто есть линия поведения, выработанная за 30 лет, если не больше. Если игрок ведёт себя таким образом, он должен получить штраф. Правила меняются, и в разное время за подобное поведение давали разные штрафы. Когда-то давали 10 минут, сейчас же всё начинается с двух минут, а потом – до конца. Ведёшь себя таким образом? Получаешь две минуты. И в данном случае это не установка, а просто норма правил», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Полное интервью с Анисимовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 октября, в 8:00 мск.