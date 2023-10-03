Главный арбитр КХЛ объяснил, почему был засчитан победный гол «Динамо» в ворота «Спартака»

Главный арбитр КХЛ, член Совета директоров лиги Алексей Анисимов прокомментировал засчитанный гол московского «Динамо» в матче со «Спартаком».

«Игрок «Динамо» делает первое движение в шайбу. Он не совершает движения в экипировку вратаря. Это надо просто понять. При принятии этого решения «военная комната» руководствовалась историей, что если бы Джиошвили сделал первое движение в экипировку вратаря – в данном случае в щиток или ловушку, если бы он прижал ей шайбу, – то, конечно, такой гол был бы отменён.

Здесь шайба лежала между ног у Патрика Рыбара, и Джиошвили первым движением не провозит щиток вратаря. Если «клюшка – щиток – шайба» – такой гол отменяется. Если первое движение идёт в шайбу, а затем уже происходит контакт с экипировкой – такой гол засчитывается. В этом и заключается отличие от других моментов.

В этом эпизоде всё просто: первое движение идёт в шайбу – шайба не прижата – это гол. Понятно, что была борьба, и, конечно, кому-то то, что мы пытаемся найти возможность засчитать шайбу, не нравится. Но сейчас такая тенденция, поэтому мы так рассуждаем», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Полное интервью с Анисимовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 октября, в 8:00 мск.