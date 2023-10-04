Главный арбитр КХЛ разъяснил момент с ошибкой судей в матче «Спартака» и «Сочи»

Главный арбитр КХЛ, член Совета директоров лиги Алексей Анисимов разъяснил момент с ошибкой судей во встрече между «Спартаком» и «Сочи».

«На самом деле это не новое правило. Оно действует уже второй год, и мы рассказывали о нём и командам, и болельщикам, просто с таким ещё никто не сталкивался. Давайте говорить простым языком. Шайба, заброшенная после свистка, не может быть засчитана. Вот это самая простая история. Всё. На этом тему можно закрывать.

Новое же правило гласит: если произошёл прямой бросок, шайба ушла из виду, арбитр даёт свисток и далее шайба в результате прямого броска выкатывается из-под вратаря и через секунду оказывается в воротах, то вот такой гол будет засчитан. Подчёркиваю важный момент – речь идёт о прямом броске, а не о добивании. Вот в чём заключается правило.

Не знаю, зачем кто-то начал всё это переворачивать. Если следует свисток, то игра остановлена, потому что, если мы начнём засчитывать шайбы после свистка, то это будет совсем другая и совершенно неправильная история. В данном моменте допущена методическая ошибка.

Да они не запутались. Просто судья посчитал, что этот момент попадает под новое правило, а коллеги не смогли его убедить, что это не так. И у меня в карьере такое бывало. Человеческий фактор и методическая ошибка.

Судья понимает, что принял неправильное решение. В любом случае, даже если бы он этот гол не засчитал, то всё равно была допущена методическая ошибка, потому что он потерял шайбу из виду и рано дал свисток. Bad luck. Другое дело, что в правилах написано: если теряешь шайбу, то обязан остановить игру. Но это уже другая история», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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Полное интервью с Анисимовым можно прочитать на «Чемпионате»: