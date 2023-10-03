Экс-игрок СКА: если бы не Мичков, армейцы могли выиграть «Сочи» в одни ворота

Бывший игрок СКА Александр Михайлов оценил игру нападающего «Сочи» Матвея Мичкова в игре с армейским клубом (5:4). Форвард набрал в матче три очка.

«Мичков пытался играть так, как умеет, и у него это получилось. Если он так будет действовать в каждой игре, будет расти. Так и надо.

Кажется, он и в СКА был бы не последним человеком? Трудно гадать. Может — да, может — нет. Похоже на то, что он чувствует себя в «Сочи» лидером. И тройка с теми партнёрами, с которыми он играл в прошлом сезоне, доказывает, что она из лучших в команде. По игре так, может, и ударная.

Хорошо, что его отдали из СКА в «Сочи»? Часто бывает, когда игрок в одной команде не может проявить себя, а в другую приходит и расцветает. Психологический климат, восприятие команды, общение с тренерами — много нюансов. Но, раз мы все любим смотреть хороший яркий хоккей, должны радоваться, что Матвей так играет за «Сочи».

Не было бы его там — не было бы и этой тройки. Был бы матч в одни ворота в пользу СКА. Зачем нам матч в одни ворота? Нам нужно получать удовольствие. И от такой дуэли, как «Сочи» — СКА, выигрывает весь хоккей. Все прибавляют, все растут. Когда рядом с тобой сильные игроки, ты волей — не волей прибавляешь. Так всегда. Если тебя поставить в группу, где собраны люди, которые выше тебя во всех отношениях, ты будешь к ним тянуться. И достигнешь лучшего результата, чем в группе своего уровня. Никто ничего нового не изобрел. Сейчас Мичков там, где должен быть, на своем месте. Его результативность это доказывает», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 18-летний Мичков сыграл за «Сочи» восемь матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.