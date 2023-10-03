Жамнов: Ковальчук «Спартаку», конечно, нужен. Это даже не обсуждается

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о возможном приходе Ильи Ковальчука в стан красно-белых.

«Я думаю, такой дядька-наставник, конечно, нужен. Это даже не обсуждается. Илья обладает большим опытом и авторитетом. Конечно, такие игроки нужны. Но я уже много раз говорил, что это решение зависит от самого Ковальчука.

Это сложно — вернуться, когда ты пропустил два года? Да, но я много раз видел Илью, и мы летом вместе с ним катались. Он всегда в форме, в тонусе. И такой гиперспортивный человек. Всегда работает и в зале, и на льду. Считаю, что для Ковальчука это не станет большой проблемой, чтобы вернуться в большой хоккей.

Если Ковальчук будет играть за «Спартак», будут аншлаги на каждом матче? Это было бы замечательно! Но я и так не могу жаловаться. Мы играем в Москве — приходят болельщики и поддерживают нас. Приезжаем в регионы — там нас поддерживает очень много болельщиков. Аудитория «Спартака» очень большая. Мы им признательны, что они всегда с нами. А приход Ковальчука только усилит этот эффект», — цитирует Жамнова «Матч ТВ».

Ранее Илья Ковальчук рассказал, что примет решение о возможном продолжении игровой карьеры в «Спартаке» в ближайшие недели.