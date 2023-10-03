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The Athletic: большой вопрос «Питтсбурга» — сможет ли Малкин повторить чудовищный сезон?

The Athletic: большой вопрос «Питтсбурга» — сможет ли Малкин повторить чудовищный сезон?
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Журналист The Athletic Хармал Дайал прокомментировал попадание нападающих «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби в рейтинг лучших дуэтов центрфорвардов НХЛ. Хоккеисты возглавили третью категорию «высший уровень» и суммарно заняли третье место в лиге.

«То, что Кросби 36 лет, заставляет ли кого-нибудь чувствовать себя старым?

Трудно поверить, что время летит так быстро, но вы не узнаете об этом по игре Кросби, потому что он стал автором ещё одного доминирующего сезона с 93 очками. Первым признаком старения игрока часто является то, что его защитные или плеймейкерские показатели начинают снижаться, но всестороннее влияние Кросби остаётся таким же сильным, как и всегда.

Самый большой вопрос для «Питтсбурга» заключается в том, сможет ли 37-летний Малкин повторить результаты чудовищного сезона-2022/2023. У Малкина были серьёзные проблемы с выносливостью, и его влияние при игре в формате «пять на пять» начало ослабевать в предыдущие годы, но он пришёл в норму, набрав 83 очка и показав гораздо лучшую двустороннюю игру, при этом будучи готовым ко всем 82 матчам», — приводит слова Дайала The Athletic.

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