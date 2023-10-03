Пашков: Ткачёв в «Авангарде» должен стать таким же лидером, как Радулов или Гусев

Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил игру нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва.

«Легионеры «Авангарда» на фоне легионеров «Динамо» просто потерялись. На прямых ногах покатался и талантливый Ткачёв, это тоже бросилось в глаза. Судя по прессе, у него в контракте много нулей, плюс ещё и премиальные за результативность. И тут такая пассивность…

Из прошлого сезона, когда «Авангард» одолевали внутренние проблемы, команда всё-таки вышла с наименьшими потерями. Молодому менеджеру Курьянову досталось скромное наследство, но он за это лето всё-таки смог команду подлатать, в ней есть кем играть.

Но, судя по матчу с «Динамо», внутри команды какие-то проблемы. Показалось, что тренер сам по себе, игроки — сами по себе. Тот же Ткачёв должен стать таким же лидером, как Радулов или Гусев, выделяться в каждой смене, вести за собой, в каких-то эпизодах доминировать.

Ему это по силам? Да, талант у Ткачева есть. Но огня в его действиях в Петровском парке не увидел. Тренер должен этот огонь разжигать.

Для «Динамо» Омск в этом сезоне не конкурент? Если посмотреть на составы, то они примерно одинаковые. Повторюсь, дело в лидерах и тренерской работе. Курьянов много лет играл в «Авангарде», потом работал там на лавочке, всё знает. Если продолжит наводить порядок, то Омск сможет бороться за лидерство», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

В 11 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ на счету нападающего 11 (4+7) результативных баллов.