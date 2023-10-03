Плющев: предпосылки для провального старта сезона от ЦСКА и СКА были реальные

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил неудачный старт ЦСКА и СКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Если честно, от двух армейских команд такого начала не ожидал. Хотя предпосылки для этого были реальные. Одни очень поздно вышли на предсезонный сбор и, видимо, попытались повторить прошлый сезон. Ну а вторые кардинально изменили состав, что говорило о том, что притирка состава будет достаточно долгой и болезненной. Поэтому здесь всё логически просчитывается», — сказал Плющев в интервью «Татар-информ».

СКА провёл 12 матчей и с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА после 13 игр расположился на шестом месте в таблице Запада, имея в активе 13 результативных баллов.