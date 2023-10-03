«Вегас» умеет раскрывать неожиданные таланты». The Athletic — об игре Барбашёва

Авторы сайта The Athletic поделились ожиданиями от игры российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва в новом сезоне НХЛ.

«Вегас» умеет раскрывать неожиданные таланты, и Барбашёв является последним примером. Во время плей-офф он был важнейшим винтиком первого звена, набрав 18 очков в 22 играх и показав элитные результаты в формате «пять на пять». В своих предыдущих 47 матчах плей-офф он набрал всего девять очков. От невидимого к целому.

Повторить плей-офф — 2023 будет почти невозможно, но если химия между игроками в «Вегасе» настолько реальна, как кажется, рейтинг Барбашева будет быстро расти. Всегда есть шанс, что он вернётся к ничем не примечательной игре в средних звеньях, которая была в «Сент-Луисе», но это кажется маловероятным после того, что мы видели прошлой весной», — сказано в статье.