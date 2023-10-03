Вратарская бригада Сорокин — Варламов стала второй в рейтинге лучших в НХЛ по версии ESPN

Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN опубликовал рейтинг лучших вратарских бригад команд НХЛ.

Вторую строчку в рейтинге занял вратарский тандем «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин — Семён Варламов.

«Для Сорокина завоевание «Везина Трофи» — вопрос «когда», а не «если». Он, вероятно, выиграл бы приз в прошлом сезоне, если бы не сумасшедшие усилия Улльмарка в лучшей команде регулярного сезона в истории НХЛ. Сорокин был явным вторым кандидатом, набрав 17 голосов за второе место, что более чем в три раза больше, чем у всех остальных. Он самый важный игрок в составе «Айлендерс», о чём свидетельствует восьмилетний контракт на сумму $ 66 млн, который он подписал в это межсезонье.

Варламов — бывший игрок стартового состава, способный бэкап, оказавший большое ветеранское влияние на Сорокина», — сказано в статье.

Лидером рейтинга стала вратарская бригада «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк — Джереми Свейман.

Отметим, что «Нэшвилл Предаторз» с Юусе Саросом, Кевином Ланкиненом и Ярославом Аскаровым занял третью строчку рейтинга. «Каролина Харрикейнз» с Фредериком Андерсеном, Антти Раантой и Петром Кочетковым — на седьмом месте, «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Андреем Василевским и Йонасом Йоханссоном — восьмая, «Нью-Йорк Рейнджерс» с Игорем Шестёркиным и Джонатаном Куиком — девятый, «Флорида Пантерз» с Сергеем Бобровским, Энтони Столарцом и Спенсером Найтом — 11-я, «Колорадо Эвеланш» с Александром Георгиевым, Павлом Францоузом и Юстусом Аннуненом — 12-й, «Торонто Мэйпл Лифс» с Ильёй Самсоновым, Джозефом Уоллом и Мартином Джонсом — 14-й, «Коламбус Блю Джекетс» с Элвисом Мерзликинсом, Спенсером Мартином и Даниилом Тарасовым — 31-й.