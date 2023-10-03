«Автомобилист» одержал волевую победу, в серии буллитов одолев «Амур»

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В Екатеринбурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.

На восьмой минуте первого периода Дмитрий Шевченко с передачи Станислава Бочарова открыл счёт в матче.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 16-й минуте третьей двадцатиминутки Брукс Мэйсек восстановил равенство в счёте. В ассистентах — Данил Романцев и Сергей Широков.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Алексея Макеева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».



В следующей игре «Автомобилист» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью» 6 октября. «Амур» в Хабаровске примет «Ладу» 8 октября.