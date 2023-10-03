«Автомобилист» одержал волевую победу, в серии буллитов одолев «Амур»

В Екатеринбурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.
На восьмой минуте первого периода Дмитрий Шевченко с передачи Станислава Бочарова открыл счёт в матче.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 16-й минуте третьей двадцатиминутки Брукс Мэйсек восстановил равенство в счёте. В ассистентах — Данил Романцев и Сергей Широков.
В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Алексея Макеева.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующей игре «Автомобилист» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью» 6 октября. «Амур» в Хабаровске примет «Ладу» 8 октября.
- 3 октября 2023
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