«Великий Марадона и пацаны из нашей академии». Ротенберг выложил архивное фото из 2017-го

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале выложил фотографию из 2017 года с Диего Марадоной и хоккеистами из академии армейского клуба.

СКА в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых одержал шесть побед при шести поражениях. С 12 очками подопечные Ротенберга занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся в Минске с местным «Динамо» 4 октября. Лучшим бомбардиром клуба является нападающий Владимир Алистров, который в 12 встречах забросил три шайбы и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил неудачный старт ЦСКА и СКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.