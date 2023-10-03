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«Великий Марадона и пацаны из нашей академии». Ротенберг выложил архивное фото из 2017-го

«Великий Марадона и пацаны из нашей академии». Ротенберг выложил архивное фото из 2017-го
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале выложил фотографию из 2017 года с Диего Марадоной и хоккеистами из академии армейского клуба.

СКА в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых одержал шесть побед при шести поражениях. С 12 очками подопечные Ротенберга занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся в Минске с местным «Динамо» 4 октября. Лучшим бомбардиром клуба является нападающий Владимир Алистров, который в 12 встречах забросил три шайбы и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил неудачный старт ЦСКА и СКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

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