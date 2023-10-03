«Моя ошибка». Главный тренер «Автомобилиста» о редчайшем удалении в овертайме

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу в матче с «Амуром» (2:1 Б) и рассказал об удалении в овертайме за неправильную замену вратаря.

«Тяжёлое начало, знали, что «Амур» будет играть активно — зная Андрея Алексеевича и то, что он знает наших игроков. Тяжело выходили из-под прессинга двумя игроками, медленно принимали решения. Здорово, что перестроились, особенно в третьем периоде, стали больше владеть шайбой, угрожать воротам, не бросали по закруглению, имели хорошие моменты. Здорово, что вырвали матч.

Не был ли похож матч на игру с «Адмиралом»? Не скажу, что напомнил. «Амур» больше играл в прессинг первый период. С другой стороны, у Зборовского был неплохой момент м пятака во втором периоде, были моменты, но не хватает бросков. Все команды плотно обороняются, не дают бросать с пятака, нам сейчас тяжело эти голы даются. Будем работать на тренировках.

Удаление за смену вратаря в овертайме? Моя ошибка, раньше времени поменяли вратаря, я крикнул Толе Голышеву меняться, и раньше времени поменялись», — », — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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