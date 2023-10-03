Шайба Венгрыжановского принесла «Авангарду» минимальную победу над «Торпедо»

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В Нижнем Новгороде завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Авангард». Встреча завершилась победой «ястребов» с минимальный счётом 1:0.

На восьмой минуте первого периода форвард омичей Денис Венгрыжановский открыл счёт в матче.

Во втором и третьем периодах команды голов не забили.

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После победы омский клуб набрал 15 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Голкипер «Авангарда» Василий Демченко впервые в сезоне сыграл на ноль.

В следующем матче «Торпедо» встретится в гостях с «Куньлунь Ред Стар». «Авангард» отправится в гости к «Ак Барсу». Обе встречи состоятся 5 октября.