Шайба Венгрыжановского принесла «Авангарду» минимальную победу над «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Авангард». Встреча завершилась победой «ястребов» с минимальный счётом 1:0.
На восьмой минуте первого периода форвард омичей Денис Венгрыжановский открыл счёт в матче.
Во втором и третьем периодах команды голов не забили.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После победы омский клуб набрал 15 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Голкипер «Авангарда» Василий Демченко впервые в сезоне сыграл на ноль.
В следующем матче «Торпедо» встретится в гостях с «Куньлунь Ред Стар». «Авангард» отправится в гости к «Ак Барсу». Обе встречи состоятся 5 октября.
- 3 октября 2023
-
22:07
-
22:00
-
21:52
-
21:41
-
21:38
-
21:22
-
21:10
-
21:00
-
20:45
-
20:42
-
20:34
-
20:21
-
20:10
-
20:00
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:34
-
18:20
-
18:06
-
18:00
-
17:42
-
17:30
-
17:16
-
17:00
-
16:41
-
16:27
-
16:10
-
15:52
-
15:45
-
15:28
-
15:20