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Шайба Венгрыжановского принесла «Авангарду» минимальную победу над «Торпедо»

Шайба Венгрыжановского принесла «Авангарду» минимальную победу над «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимало «Авангард». Встреча завершилась победой «ястребов» с минимальный счётом 1:0.

На восьмой минуте первого периода форвард омичей Денис Венгрыжановский открыл счёт в матче.

Во втором и третьем периодах команды голов не забили.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Венгрыжановский – 07:41 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После победы омский клуб набрал 15 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Голкипер «Авангарда» Василий Демченко впервые в сезоне сыграл на ноль.

В следующем матче «Торпедо» встретится в гостях с «Куньлунь Ред Стар». «Авангард» отправится в гости к «Ак Барсу». Обе встречи состоятся 5 октября.

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