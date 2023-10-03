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Ак Барс — Северсталь. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Северсталь» в гостях уверенно обыграла «Ак Барс», забросив четыре шайбы

«Северсталь» в гостях уверенно обыграла «Ак Барс», забросив четыре шайбы
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В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На четвёртой минуте первого периода Александр Скоренов с передачи Ильи Иванцова забросил первую шайбу в матче. Спустя минуту Михаил Ильин с передач Михаила Тихонова и Данила Аймурзина удвоил преимущество гостей.

В конце второй двадцатиминутки Данил Аймурзин с передач Александра Скоренова и Ильи Иванцова сделал счёт 3:0.

На 11-й минуте третьего периода Семён Терехов с передачи Никиты Дыняка размочил счёт в матче. В конце встречи Никита Коростелёв установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2023, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Иванцов) – 03:39 (5x5)     0:2 Ильин (Тихонов, Аймурзин) – 04:42 (5x5)     0:3 Аймурзин (Скоренов, Иванцов) – 38:46 (5x4)     1:3 Терехов (Дыняк) – 50:44 (5x5)     1:4 Коростелёв (Барберио) – 59:22 (en)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Ак Барс» примет дома омский «Авангард». «Северсталь» сыграет в гостях с ХК «Сочи». Обе игры состоятся 5 октября.

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