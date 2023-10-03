Новичок «Трактора» Робинсон поделился впечатлениями от перехода в челябинский клуб

Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон рассказал о переходе в челябинский клуб.

«Я недавно присоединился к команде, успел провести медосмотр и небольшую тренировку. Также смог немного посмотреть город, вместе с Заком Фукале мы ходили в ресторан, где мне очень понравился ужин. Челябинск оказался больше, чем я думал. Я счастлив, что теперь являюсь частью «Трактора». С нетерпением жду своего дебюта, очень хочется побеждать вместе с командой.

Какое первое впечатление от КХЛ после матча «Трактора» с «Сибирью»? Мне понравился матч и то, как болельщики на арене поддерживали команду. В КХЛ быстрая игра, мастеровитые хоккеисты. Надеюсь, что я смогу быстро адаптироваться к новой лиге и буду полезен для команды как в нападении, так и в обороне. Готов помогать везде – в большинстве, в меньшинстве и где меня захочет использовать тренерский штаб.

Как состоялся переход в «Трактор»? На меня вышел генеральный менеджер «Трактора», рассказал, что следил за моей игрой в течение нескольких лет. Мне было приятно слышать, что мною заинтересованы. Поэтому я принял предложение и очень рад тому, что теперь являюсь частью команды.

Перед подписанием контракта звонил Заку Фукале? Да. Мы с ним лично не были знакомы, но немного играли друг против друга. Я позвонил ему, и он рассказал много всего хорошего про «Трактор». И теперь я вижу, что он был прав», — сказал Робинсон в интервью «РБ Спорт».

В НХЛ форвард принял участие в 63 матчах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Робинсон выступал за «Оттаву Сенаторз», «Калгари Флэймз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс».