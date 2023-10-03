«Полностью провалили первый период». Нападающий «Ак Барса» — о поражении от «Северстали»

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов рассказал о поражении от «Северстали» (1:4) и поделился эмоциями от дебютной шайбы за основную команду.
«Первый период мы полностью провалили, во втором и третьем были моменты, но мы их не реализовали.
Перед игрой тренеры говорили, что «Ак Барсу» будет противостоять быстрая и скоростная команда? Да, тренеры предупреждали нас об этом. Получается, вышли не достаточно готовыми.
Что пытались изменить в игре? Создавать больше моментов, чище играть в обороне. Моменты создали, но не забили.
Дебютный гол в КХЛ? Никита [Дыняк] здорово бросил, был трафик перед воротами. Шайба отскочила ко мне, бросил плохо, но, слава Богу, зашла в сетку», — цитирует Терехова сайт «Ак Барса».
В следующем матче «Ак Барс» примет дома омский «Авангард». «Северсталь» сыграет в гостях с ХК «Сочи». Обе игры состоятся 5 октября.