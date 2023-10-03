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Ак Барс — Северсталь. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Полностью провалили первый период». Нападающий «Ак Барса» — о поражении от «Северстали»

«Полностью провалили первый период». Нападающий «Ак Барса» — о поражении от «Северстали»
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Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов рассказал о поражении от «Северстали» (1:4) и поделился эмоциями от дебютной шайбы за основную команду.

«Первый период мы полностью провалили, во втором и третьем были моменты, но мы их не реализовали.

Перед игрой тренеры говорили, что «Ак Барсу» будет противостоять быстрая и скоростная команда? Да, тренеры предупреждали нас об этом. Получается, вышли не достаточно готовыми.

Что пытались изменить в игре? Создавать больше моментов, чище играть в обороне. Моменты создали, но не забили.

Дебютный гол в КХЛ? Никита [Дыняк] здорово бросил, был трафик перед воротами. Шайба отскочила ко мне, бросил плохо, но, слава Богу, зашла в сетку», — цитирует Терехова сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» примет дома омский «Авангард». «Северсталь» сыграет в гостях с ХК «Сочи». Обе игры состоятся 5 октября.

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