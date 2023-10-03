Тренер «Северстали» Козырев — о победе над «Ак Барсом»: игра удалась с самого начала

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев оценил победу над «Ак Барсом» (4:1).

«Игра нам сегодня удалась с самого начала. Мы забили свои голы, реализовали моменты и комбинации, которые мы создали. В концовке «Ак Барс» попытался переломить исход матча. Но мы здорово сыграли в обороне. Чудесную игру показал наш вратарь.

В прошлых матчах пропустили по пять шайб — от «Спартака» и «Локомотива»? В игре с «Локомотивом» мы пропустили пять шайб, но счёт не отражает той игры, которую мы показали. Там был гол и в пустые, и в концовке периода в меньшинстве. А так весь матч счёт был 0:2. К сожалению, мы просто не смогли реализовать свои моменты. Сегодня это получилось. Сегодня играли строже. За счёт командной игры сегодня всё получилось», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

В следующем матче «Ак Барс» примет дома омский «Авангард». «Северсталь» сыграет в гостях с ХК «Сочи». Обе игры состоятся 5 октября.