Форвард «Ак Барса» Сафонов высказался о безголевой серии Радулова

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал поражение от «Северстали» (1:4) и высказался о 11-матчевой безголевой серии капитана казанцев Александра Радулова.

«Плохо начали матч, дали большую фору сопернику. Сначала две шайбы, потом и третью. Тяжело отыгрываться с такого счёта. Мы должны вытаскивать из себя все силы, раз так плохо начали. Сегодня – не получилось.

Можно сказать, что на результат больше всего повлияли потери шайб? Потери всегда – не самый лучший показатель. Думаю, тренерский штаб укажет на это. Мы разберём и сделаем выводы.

Последствия тяжелых выездов в Минск и Нижний Новгород сказались сегодня? Не думаю, что это сказывается. Мы должны выходить и показывать свой уровень несмотря на тяжёлый график.

Да, у Радулова не получилось сегодня забить. Но он это обязательно переломит. Всё придёт через работу. Главное, что у него есть моменты. Голы придут. У нас тоже были моменты, которые надо реализовывать и забивать. Сыграть хладнокровнее, либо – проще. Через работу придут и красивые комбинации, и яркие голы», — цитирует Сафонова сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» примет дома омский «Авангард». «Северсталь» сыграет в гостях с ХК «Сочи». Обе игры состоятся 5 октября.