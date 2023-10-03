Билялетдинов назвал причины поражения «Ак Барса» от «Северстали»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от «Северстали» (1:4).

«Результат нас не устраивает. Есть вопросы по игре, есть определённые проблемы, которые пока не можем решить. Будем работать, надо исправляться. Всё понимаем, ребята стараются, но есть определённые вопросы.

«Ак Барс» допустил много потерь, этот компонент мог предопределить поражение? И потери, и кроме потерь есть вопросы. Это влияет на игру, на её содержание.

Это эмоциональные или систематические ошибки, Евсеев допустил похожую ошибку в игре с «Амуром»? Никита – молодой парень. Мы не хотим, чтобы он ошибался, но пока ему не хватает опыта. Может, пока он не совсем готов играть на этом уровне. Нас больше беспокоит, что другие ошибаются. Не думаю, что Никита Лямкин хотел ошибиться, но такое случается. Хотелось бы, чтобы наши опытные игроки не допускали таких ошибок.

Главный тренер гостей сказал, что «Ак Барс» смотрелся хуже «Северстали»? Он правильно говорит. Мы можем и должны играть лучше.

Семён Терехов забросил первую шайбу в КХЛ, насколько для него это подвиг после травмы? Молодец, что забил, мы рады за него.

Три поражения в четырёх играх – элемент психологической ямы? Все игры разные. Единственное, с «Торпедо» тоже была быстрая игра, но там мы играли лучше. Складывать в тенденцию это не хотелось бы.

«Ак Барс» так и не вылез из психологической ямы после быстрых голов? У нас не было ямы, мы продолжали играть. Были возможности, но мы не забили. Мало забиваем – это одна из проблем», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» примет дома омский «Авангард». «Северсталь» сыграет в гостях с ХК «Сочи». Обе игры состоятся 5 октября.