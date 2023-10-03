The Hockey Writers: «Рейнджерс» нужен прежний Панарин, чтобы бороться за плей-офф

Журналист Брайан Абате рассказал о важности российского форварда Артемия Панарина для попадания «Нью-Йорк Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.

«Панарин сыграл большую роль в выходе «Рейнджерс» в плей-офф второй год подряд, но в матчах первого раунда с «Дьяволами» ему пришлось нелегко. Когда «Нью-Джерси» забрал нейтральную зону, он форсировал передачи, которые превращались в потери. Даже в большинстве он выглядел нерешительным и, казалось, не мог найти ритм, иногда не попадая в створ и делая несколько нехарактерно неточных передач. В семи матчах он остался без голов и сделал всего две результативные передачи.

Панарин был потрясающим игроком за эти четыре года, проведённых в «Рейнджерс», и почти никогда не переживал продолжительных спадов, что сделало его разочаровывающую игру в серии с «Дьяволами» удивительной. «Рейнджерс» он понадобится в своей лучшей форме, чтобы выйти в плей-офф в очень конкурентном дивизионе», — сказано в статье.