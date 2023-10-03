«Нужно сохранить молодёжь. Они же все хотят в НХЛ» Третьяк — о целях сборной «Россия 25»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о целях и задачах создания сборной «Россия 25».

«Один из больших проектов, который нам удалось реализовать, это «Россия 25», потому что нам нужно сохранить свою молодёжь. Они же все хотят уезжать в НХЛ. Задачи этого проекта две: молодёжь видит, что мы на них обращаем внимание, второе — когда вот сборная играла в Красноярске? Да никогда. Эти турниры объединяют людей», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Сборная «Россия 25» состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет. Команда в мае провела турне, в ходе которого одержала шесть побед при двух поражениях в матчах против сборной Белоруссии, а также один раз обыграла команду Казахстана.

Ранее Третьяк рассказал, что Федерация хоккея России намерена провести международный турнир с участием сборной «Россия 25» в Омске и Новосибирске.