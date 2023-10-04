Кравец — о победе над «Торпедо»: Венгрыжановского покормили малиной, и он забил

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвёл итоги гостевого матча с «Торпедо» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ. Омский клуб провёл на чужой площадке шестую встречу подряд и одержал вторую победу после серии из четырёх поражений.

«Соглашусь, что Денис Венгрыжановский сыграл хорошо и был героем. Но Денис всегда так играет. Я рад, что у нас есть такой игрок, который выкладывается на 200 процентов. Вчера его покормили малиной, и сегодня он забил. В этой поездке было много голов, которые мы пропустили от синей линии. И шайба всегда от нас отлетала. Это мы немножко поменяли, изменили построение в обороне, расчистили пятак и дали возможность вратарю поймать шайбу. Не забывая ловить её на себя. У нас защитники всё время хотят поймать шайбу на себя, а первостепенная задача — не пустить соперника на пятак. А уже потом, если проиграл борьбу, можно ловить шайбу. На этом сделали акцент сегодня. Райан Спунер мне больше понравился как крайний нападающий, поэтому сочетания первых двух звеньев останутся пока неизменными», — приводит офциальный сайт КХЛ слова Кравеца.

«Авангард» занимает седьмое место в Восточной конференции с 15 очками после 12 матчей.