Ларионов рассказал о резервах для улучшения игры «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:1).

«Что касается Алексея Кручинина, то всегда сложно возвращаться после травмы, сложно попасть в игровой ритм. Здесь важно не перегрузить человека. Мы знаем, и он сам знает, что может давать команде больше. У нас в резерве есть Никита Шавин, Данил Савунов и Сергей Гончарук. Завтра решим кого из них введём в состав. Адам Хуска завтра будет тренироваться в полную силу. Гораздо больше у нас резервов внутри психологии: чтобы научиться забивать голы, нехарактерные для нашей команды. Голы с отскоков, с подправления, рикошетные. И надо учиться забивать первыми. Мы требуем от игроков быстрее двигать шайбу. Сегодня этот элемент ушёл немного в сторону. Для этого должна двигаться мысль игрока. Если брать статистику, то по контролю шайбы и по игре в атаке преимущество у нас было большое, но мы ушли с пустыми руками. Мы также совершаем большое количество бросков, но качество должно быть лучше. Мы не должны разминать вратарей соперника. Логотип на форме вратаря — хорошее место, но есть другие точки, в которые нужно бросать. Когда есть возможность для броска, не надо делать его слишком простым. Простой бросок читается», — приводит официальный сайт КХЛ слова Ларионова.

Нижегородцы занимают третье место в Западной конференции. У команды 19 очков после 13 матчей.