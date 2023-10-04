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«Лос-Анджелес Кингз» с Гавриковым обыграл «Анахайм Дакс» в предсезонном матче

Сегодня, 4 октября, в предсезонном матче «Лос-Анджелес Кингз» обыграл на своей площадке «Анахайм Дакс». Встреча на «Крипто.ком Арене» завершилась со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).

За «Кингз» заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Адриан Кемпе, Карл Грундстрём и Блейк Лизотт. Российский защитник Владислав Гавриков отдал голевую передачу.

В составе «Анахайма» единственный гол забил нападающий Бретт Лисон.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. «Лос-Анджелес» в 1-м туре сыграет дома с «Колорадо Эвеланш». «Дакс» встретится с «Вегас Голден Найтс».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли сезона-2022/2023 взял «Вегас», обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4:1).