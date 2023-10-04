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«Лос-Анджелес Кингз» с Гавриковым обыграл «Анахайм Дакс» в предсезонном матче

«Лос-Анджелес Кингз» с Гавриковым обыграл «Анахайм Дакс» в предсезонном матче
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Сегодня, 4 октября, в предсезонном матче «Лос-Анджелес Кингз» обыграл на своей площадке «Анахайм Дакс». Встреча на «Крипто.ком Арене» завершилась со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).

За «Кингз» заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала, Адриан Кемпе, Карл Грундстрём и Блейк Лизотт. Российский защитник Владислав Гавриков отдал голевую передачу.

В составе «Анахайма» единственный гол забил нападающий Бретт Лисон.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. «Лос-Анджелес» в 1-м туре сыграет дома с «Колорадо Эвеланш». «Дакс» встретится с «Вегас Голден Найтс».

В прошлом сезоне НХЛ регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли сезона-2022/2023 взял «Вегас», обыграв в финальной серии «Флориду Пантерз» (4:1).

НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2023, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Фиала (Дюбуа, Калиев) – 04:09 (5x5)     2:0 Кемпе (Арвидссон, Даути) – 11:10 (5x4)     3:0 Грундстрём (Гавриков, Льюис) – 11:35 (5x5)     3:1 Лисон (Кассиан, Гудас) – 29:50 (5x5)     4:1 Лизотт (Грундстрём, Льюис) – 48:29 (5x5)    
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