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Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Вегас» на гостевой арене

Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Вегас» на гостевой арене
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной предсезонный матч НХЛ между «Вегасом» и «Сан-Хосе». Победу в матче одержали гости со счётом 2:0.

НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2023, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Бордело (Эклунд) – 26:50 (5x5)     0:2 Макдональд (Барабанов, Задина) – 32:09 (5x4)    

Результативной передачей отметился российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов. Победный гол на счету Томаса Бордело. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «акул» Каапо Кяхкёнен. Отметим, что состав «Вегаса» на матч включал в себя в основном резерв команды, тогда как «Шаркс» играли практически оптимальным составом.

«Вегас» во второй раз за текущую предсезонку проиграл «Сан-Хосе». Действующий обладатель Кубка Стэнли в пяти предсезонных матчах одержал лишь одну победу. «Золотые рыцари» проведут ещё два товарищеских матча — с «Колорадо» и «Лос-Анджелесом».

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