В дерби «Тампа-Бэй» с «Флоридой» хоккеисты заработали 160 штрафных минут

«Тампа» и «Флорида» набрали 160 минут штрафа на двоих в предсезонном матче. Победителем в матче оказались хоккеисты «Лайтнинг» со счётом 2:0. Матч проходил на нейтральной площадке, в Орландо.

По ходу игры произошло несколько стычек и драк. Игроки «Тампы» набрали в общей сложности 78 минут штрафа (больше всех – по 17 – у Остина Уотсона и Таннера Жанно).

Игроки «Флориды» получили 82 минуты (по 12 у Сэма Беннетта, Антона Лунделля, Мэттью Ткачука и Райана Ломберга).

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Прошедшая встреча между этими командами стала первой в текущей предсезонке. Ещё запланировано два матча между командами, по одной домашней встрече на площадке «Флориды» и «Тампа-Бэй». Напомним, команды представляют один штат Флорида и являются непримиримыми соперниками.