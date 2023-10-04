В дерби «Тампа-Бэй» с «Флоридой» хоккеисты заработали 160 штрафных минут
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«Тампа» и «Флорида» набрали 160 минут штрафа на двоих в предсезонном матче. Победителем в матче оказались хоккеисты «Лайтнинг» со счётом 2:0. Матч проходил на нейтральной площадке, в Орландо.
НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2023, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Жанно (Мотт, Богосян) – 05:24 (5x4) 2:0 Пол (Барре-Буле, Хагель) – 50:46 (5x3)
По ходу игры произошло несколько стычек и драк. Игроки «Тампы» набрали в общей сложности 78 минут штрафа (больше всех – по 17 – у Остина Уотсона и Таннера Жанно).
Игроки «Флориды» получили 82 минуты (по 12 у Сэма Беннетта, Антона Лунделля, Мэттью Ткачука и Райана Ломберга).
Прошедшая встреча между этими командами стала первой в текущей предсезонке. Ещё запланировано два матча между командами, по одной домашней встрече на площадке «Флориды» и «Тампа-Бэй». Напомним, команды представляют один штат Флорида и являются непримиримыми соперниками.
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