Сегодня, 4 октября, состоится очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Локомотивом». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 20:30 мск.

Оба клуба после 13 матчей имеют в своём активе по 20 очков и занимают первые два места в таблице Западной конференции КХЛ. «Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Динамо» — «Локомотив»: кто победит и возглавит Западную конференцию КХЛ?»

В прошлом сезоне-2022/2023 команды провели между собой четыре встречи, три из которых остались за ярославскими хоккеистами. Всего в КХЛ баланс побед в пользу «Локомотива» — 31 победа у ярославцев и 26 у москвичей, при разнице голов 135-123 в пользу железнодорожников.