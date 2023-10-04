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Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
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«Динамо» — «Локомотив»: кто победит и возглавит Западную конференцию КХЛ?

«Динамо» — «Локомотив»: кто победит и возглавит Западную конференцию КХЛ?
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Сегодня, 4 октября, состоится очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Локомотивом». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 20:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2023, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Оба клуба после 13 матчей имеют в своём активе по 20 очков и занимают первые два места в таблице Западной конференции КХЛ. «Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Динамо» — «Локомотив»: кто победит и возглавит Западную конференцию КХЛ?»

В прошлом сезоне-2022/2023 команды провели между собой четыре встречи, три из которых остались за ярославскими хоккеистами. Всего в КХЛ баланс побед в пользу «Локомотива» — 31 победа у ярославцев и 26 у москвичей, при разнице голов 135-123 в пользу железнодорожников.

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