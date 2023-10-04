Олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказался о недопуске российских хоккеистов к международным турнирам и заявил, что надеется на скорейшее возвращение сборных России на международную арену.

«Задачи федерации хоккея — заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась. У нас есть компетентные люди, которые найдут общие знаменатели. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее», — цитирует Ковальчука «РИА Новости».

Напомним, совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года. Также организация отобрала у России право провести молодёжный и взрослый чемпионаты мира в 2023 году. В марте президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что совет федерации вернётся к вопросу допуска сборных России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в марте 2024 года.