Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ковальчук высказался о недопуске российских хоккеистов к международным турнирам

Ковальчук высказался о недопуске российских хоккеистов к международным турнирам
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказался о недопуске российских хоккеистов к международным турнирам и заявил, что надеется на скорейшее возвращение сборных России на международную арену.

«Задачи федерации хоккея — заниматься выстраиванием новых отношений, находить выход из той ситуации, которая сложилась. У нас есть компетентные люди, которые найдут общие знаменатели. Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее», — цитирует Ковальчука «РИА Новости».

Напомним, совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок из-за ситуации на Украине в конце февраля 2022 года. Также организация отобрала у России право провести молодёжный и взрослый чемпионаты мира в 2023 году. В марте президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что совет федерации вернётся к вопросу допуска сборных России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в марте 2024 года.

Материалы по теме
УЕФА допустил русских юниоров до игр. Следующим должен стать хоккей
УЕФА допустил русских юниоров до игр. Следующим должен стать хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android