Ковальчук рассказал, как ситуация вокруг вратаря Ивана Федотова повлияет на ЦСКА

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук считает, что ситуация вокруг контракта вратаря Ивана Федотова не скажется на ЦСКА и команда в отличном состоянии подойдёт к плей-офф КХЛ.

«ЦСКА последние пять лет играет в финалах, костяк команды не меняется, ребята, может, где-то чуть недовосстановились, где-то недооценили, потому что на ЦСКА все настраиваются как на последнюю игру. Я уверен, что они наладят всё и к плей-офф подойдут в отличной форме. За них точно переживать не надо.

Когда какие-то негативные вещи происходят, тем более перед началом сезона, они, конечно же, всегда влияют эмоционально. Ты отвлекаешься, пытаешься поддержать, меньше времени уделяешь подготовке к матчу. Поэтому это не остаётся бесследным, но, зная Федота, Игоря Вячеславовича Есмантовича, Сергея Викторовича Фёдорова, я точно не имею никаких переживаний, я уверен, что они найдут выход из любой ситуации. У них обкатанный коллектив, очень дружный, ребята опытные, поэтому у них всё будет в порядке», — цитирует Ковальчука «РИА Новости».

ЦСКА после 13 матчей набрал 13 очков и идёт на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.