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«Не хочу даже говорить про этого человека». Рябыкин — о работе Кравца в «Авангарде»

«Не хочу даже говорить про этого человека». Рябыкин — о работе Кравца в «Авангарде»
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Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил игру омского клуба в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ. «Авангард» недавно прервал четырёхматчевую серию поражений, дважды победив на выезде — сначала «Куньлунь» (4:3 ОТ), а затем «Торпедо» (1:0)

«Сложно понять, что происходит в команде, когда ты не находишься внутри. И рассуждать об этом неправильно. Могу только сказать, что вижу со стороны. Мне очень не нравится игра вратарей. Ну и при таком количестве удалений, конечно, невозможно выигрывать. Может быть, дело и в главном тренере? По поводу Кравца я вообще ничего комментировать не буду. Не хочу даже говорить про этого человека.

Не осталось ли неприятного осадка по отношению к Омску в целом? Да нет, конечно. Какой может быть негатив! Слушайте, они мне дали шанс, а я им не воспользовался. Омск — это команда, которой я отдал большую часть своей хоккейной жизни. Если так посчитать, то я в этой команде провёл времени больше, чем в какой-либо ещё. Больше, чем во всех других, вместе взятых.

Если бы сейчас обратно позвали? Я бы рассмотрел это. Обязательно!» — цитирует Рябыкина Om1.ru.

Согласно информации в СМИ, Рябыкин является одним из претендентов на пост главного тренера «Витязя».

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