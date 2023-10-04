Форвард «Северстали»: мне нравится наш хоккей, играем в тики-таку, как «Барселона»

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал, что ему очень нравится атакующий стиль череповецкой команды, и оценил победу в матче с «Ак Барсом» (4:1).

«Показалось, что матч сложился для нас довольно легко? Скажу, что было непросто. В составе «Ак Барса» такие игроки… В первом периоде мы хорошо сыграли, во втором – они. В третьем стали играть попроще, и это принесло результат.

Старались делать акцент на скорости сегодня? Мы с каждой командой играем в свой хоккей, не подстраиваемся под соперника: быстрые передачи, тики-така. Как «Барселона». Наш хоккей мне нравится, в который мы играем. Всё через пас, не надо бегать за шайбой. Ну я бегать особо не умею. Этот хоккей мне подходит, поэтому удаётся набирать очки», — цитирует Ильина «РБ Спорт».

Этим летом Ильина на драфте НХЛ под общим 142-м номером выбрал «Питтсбург Пингвинз». В 12 матчах сезона-2023/2024 форвард набрал 6 (3+3) очков за «Северсталь».