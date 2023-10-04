Юрий Новиков объяснил причины роста посещаемости в КХЛ сезона-2023/2024

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о росте посещаемости матчей Фонбет Чемпионата КХЛ. Средний показатель для матчей лиги в первом месяце регулярного чемпионата составил 6162 зрителя, что на 32% больше, чем в сентябре прошлого года.

«Вот что я могу сказать как болельщик. Есть факторы, которые влияют на посещаемость. Наши спортивные сооружения соответствуют мировому уровню. Я хожу на «Спартак» в «Мегаспорт», и у нас там всё просто прекрасно. Мы приходим, отдыхаем, общаемся. У «Спартака» есть своя, пусть и не очень большая, аудитория. Хотелось бы больше людей на трибунах. Три-четыре тысячи стабильно приходят на игры (3570 в сентябре, клуб входит в топ-4 команд с худшей посещаемостью. – Прим. «Чемпионата»). Атмосфера на современных стадионах очень хорошая. Туда можно красиво одеться, прийти с семьёй и хорошо провести время.

Перед этим у нас был тяжёлый год из-за пандемии, поэтому прирост в посещаемости естественный. Хорошая погода сейчас, это тоже должно учитываться. Как москвич не могу не отметить, что сейчас можно из любой точки города приехать на стадион в шикарных условиях. Раньше я ездил на «Спартак» через центр города, а сейчас дорога из Сокольников до «Мегаспорта» у меня занимает всего 20 минут. Я получаю огромное удовольствие!

Но главное – болельщик приходит поболеть за свою команду и увидеть интересную борьбу. Пятёрку лиге я пока что поставить не могу. Хотелось бы видеть напряжение от всех команд, нам это нужно развивать», – цитирует Новикова «РБ Спорт».