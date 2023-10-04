Канарейкин: игра «Ак Барса» при Билялетдинове заточена на результат, а не на зрелищность

Российский тренер Фёдор Канарейкин высказался об игровом спаде казанского «Ак Барса». «Барсы» потерпели три поражения в четырёх последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Сейчас небольшой застой у лидеров. На длинной дистанции турбулентность неминуема. Есть несколько причин, почему «Ак Барс» мало забрасывает в регулярке с более сильными соперниками. «Ак Барс» всё-таки команда плей-офф, заточенная на результат. Вся игра, тактика Билялетдинова в первую очередь отвечает за результат, а не за зрелищность, как играет нижегородское «Торпедо».

Казанцы точно попадут в плей-офф и в Кубке Гагарина будут грозной силой. Хочется забивать много, видеть голы, но хоккей Билялетдинова выстраивался долгие годы от обороны, у них такая система в «Ак Барсе». У хоккеистов стоит задача правильно исполнять задания.

Что касается лидеров, то мы понимаем, что Яшкин, Радулов свои голы забьют. Каждый матч показывать суперхоккей трудно, но «Ак Барс» — один из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина всё равно», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

После 13 матчей «Ак Барс» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.