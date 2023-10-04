Стала известна компенсация «Адмиралу» за обмен вратаря Никиты Серебрякова в СКА. Как сообщает пресс-служба СКА, в результате обмена с «Адмиралом» на Дальний Восток перебираются вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников – до конца сезона они будут выступать за «Адмирал» на правах аренды.

Также на постоянной основе в состав «моряков» переходит нападающий Никита Аноховский, кроме того, дальневосточники получают спортивные права на защитника Даниила Мироманова и денежную компенсацию. СКА получает спортивные права на нападающего сборной Южной Кореи Ли Чхон Хюна и японского форварда Шому Изуми.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что переход Серебрякова в петербургский клуб пойдёт на пользу всему российскому хоккею.