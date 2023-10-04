Защитник «Нефтехимика» забросил «Металлургу», выбрасывая шайбу из своей зоны

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду «Нефтехимик». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

В середине первой двадцатиминутки защитник нижнекамского клуба Илья Хохлов, выбрасывая шайбу из своей зоны, стал автором первого гола в матче. Шайба летела бабочкой и после рикошета ото льда оказалась в воротах Александра Судницина.

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На счету Хохлова в текущем сезоне два гола и две результативные передачи.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 6 октября. «Нефтехимик» примет на домашнем льду «Автомобилист» 8 октября.