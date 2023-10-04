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Защитник «Нефтехимика» забросил «Металлургу», выбрасывая шайбу из своей зоны

Защитник «Нефтехимика» забросил «Металлургу», выбрасывая шайбу из своей зоны
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В эти минуты в Магнитогорске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду «Нефтехимик». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

В середине первой двадцатиминутки защитник нижнекамского клуба Илья Хохлов, выбрасывая шайбу из своей зоны, стал автором первого гола в матче. Шайба летела бабочкой и после рикошета ото льда оказалась в воротах Александра Судницина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На счету Хохлова в текущем сезоне два гола и две результативные передачи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 октября 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хохлов (Сетдиков, Клок) – 10:21 (5x5)     1:1 Грасс (Гребёнкин, Маклюков) – 19:12 (5x5)     2:1    

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 6 октября. «Нефтехимик» примет на домашнем льду «Автомобилист» 8 октября.

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