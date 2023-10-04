Уил назвал тройку лучших центров в КХЛ. В ней есть русский игрок

Нападающий «Динамо» Джордан Уил назвал тройку лучших центров в КХЛ.

«Кому сложнее всего в КХЛ противостоять на вбрасывании? Хороший вопрос. В прошлом сезоне было сложно с Патрисом Кормье. Это странно. Для некоторых игроков один хоккеист может быть сложным оппонентом, для других – нет. Зависит от стиля игры, хвата. Иногда тебе противостоит игрок, у которого не лучший день, иногда наоборот — у соперника получается всё. Но Найтер и Патрис — определённо те, на кого всегда стоит обращать внимание. Есть и другие ребята. Помню, как играл против Кадейкина, когда он был в «Салавате», это большой сильный игрок.

Лучший центр в КХЛ? Там бы точно оказался Найтер, Оди (Корбан Найт, Эрик О’Делл. — Прим. «Чемпионата»). 94-й номер в ЦСКА, не помню, как его зовут. Каменев, кажется. Это хороший игрок», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джорданом Уилом читайте на «Чемпионате» завтра, 5 октября.