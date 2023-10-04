Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов оценил крупную победу над «Трактором»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевую победу над «Трактором» (4:0).

«Хороший матч от нас. Хочу отметить Илью Ежова, сыграл «на ноль». Когда нужно, мы хорошо прессинговали. Я доволен тем, какую целостность мы показали на протяжении всей игры. Нужно больше таких матчей, я про Доброматч. Это хорошая идея. Дети – наше будущее.

«Трактор» хорошо начал. Хозяева всегда играют активно, когда трибуны погнали вперёд. Ежов сделал ключевые сейвы, а мы реализовали свои моменты.

Почему выбрали сегодня основным Илью Ежова? У нас два хороших вратаря. Илья Ежов – опытный голкипер, он хорошо играет, когда свеж и эмоционален.

Почему Шмелёв остался не в заявке? У нас Алалыкин вернулся, Сучков ждал своего шанса. Он им воспользовался, выглядел хорошо. Это не связано с плохой игрой Шмелёва.

Можно сказать, что победа сегодня была важнее, чем какое-то качество игры? Победы важны. Я доволен качеством игры: хорошее движение, контроль шайбы. Создавали моменты за счёт движения и смены мест. Важна не только победа, но и содержание игры», – цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

В следующей игре «Трактор» сыграет в гостях с «Авангардом». «Салават Юлаев» отправится в гости к «Металлургу». Обе встречи состоятся 7 октября.