Экс-игрок СКА: пятёрка Фетисова много дала НХЛ. Потом покатила волна — Буре, Фёдоров

Бывший игрок СКА Михаил Панин высказался о Суперсерии сезона-1989/1990, в которой он играл за «Крылья Советов».

«Серию вы начинали с «Айлендерс»? Да, 4:5 уступили. У «островитян» очень здорово сыграл Пэт Лафонтен. С ним пару раз встречался на вбрасывании, всегда сконцентрирован, сосредоточен на микроэлементах. Вбрасывание, раз и улетели! У нас такого не было.

Расслабляться не стоило: где-то замечтался, а тебя – бум локтем в челюсть, клюшкой – в рёбра. Тогда это всё разрешалось. Судьи даже не обращали внимания. Это, конечно, удивляло. Надо всё решать быстро, а мы по-советски немного в другой хоккей играли. Хотя, думаю, играть там было можно, но, безусловно, в более молодом возрасте.

Хватало сильных профессионалов в командах, против которых мы играли. В «Хартфорде» выступал Дэйв Бабич – жёсткий человек. Помню, он обиделся, когда я его легко обыграл, и как дал сзади по ногам. Я пытался в пустые ворота шайбу завести – хорошо, тогда не разбился.

Удивлял Ги Лефлёр, когда встречались с «Квебеком», – такой обаятельный человек и джентльмен. Выходил без шлема, несмотря на возраст – 38 лет, был очень скоростной. Болельщики с огромным пиететом к нему относились, показывали даже нам дом, где Ги жил. Но там, конечно, к истории, ветеранам великое уважение – по всем пунктам.

Агенты, скауты атаковали команду во время серии? Кого надо – атаковали. Как меня в 16 лет «Бостон». Если ты ярок, тебя без вопросов сразу окучивают. Тогда в НХЛ стало меняться направление после времён Бобби Халла и Бобби Орра.

Они правильно сделали, что выдернули наших ветеранских звёзд, которые очень много им дали, – та же пятёрка Фетисова. Потом покатила другая волна – Буре, Фёдоров, Могильный, Константинов, Каменский… Пошло разбавление стилей, и без них не появились бы в Канаде Макдэвид, Маккиннон и остальные топ-хоккеисты нынешнего времени», — цитирует Панина «Спорт уик-энд».