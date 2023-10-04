Новичок «Трактора» Робинсон рассказал про свою дебютную игру в КХЛ

Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон поделился впечатлениями от своей первой игры в КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:4).

«Хочу отметить поддержку болельщиков – они были потрясающими даже в таком матче. Моя дебютная игра выдалась не такой, как мы все ожидали. Но я буду стараться становиться лучше от игры к игре, набирать свою форму. Матч был достаточно равным, соперник использовал свои шансы, а мы – нет. Надо было каждую смену играть так, будто счёт на табло 0:0.

Доброматч? Считаю, что очень важно проводить такие матчи в поддержку детей. Каждый ребёнок, который увидит свой рисунок на джерси, сможет ощутить себя частью этой игры. Приятно видеть радость детей», — цитирует Робинсона сайт КХЛ.

Напомним, после игры с «Салаватом Юлаевым» главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин был отправлен в отставку.