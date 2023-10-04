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«Сделали ход конём — поставили Судницина». Разин о победе «Металлурга» над «Нефтехимиком»

«Сделали ход конём — поставили Судницина». Разин о победе «Металлурга» над «Нефтехимиком»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:1).

«Такие спаренные игры немного напоминают плей-офф. Матчи через день, нужно снова настроить ребят. Тем более тяжело это сделать после такой сокрушительной победы. Сделали ход конём — поставили Сашку Судницина. Он долго не играл. Попросили ребят помочь ему. Пропустили курьёзный гол, но такое бывает. Рад, что Саша после этого собрался, в нужный момент выручил команду.

Я всегда против провокаций. Это чревато травмами. Мы играем в хоккей, а не занимаемся другим видом спорта. Можно постоять друг за друга, но не надо вестись на провокации», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

В следующем матче «Металлург» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 6 октября.

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